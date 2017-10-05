Ünlü meteorologdan pazar günü için korkutan benzetme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu için İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağış ve 8 dereceye varan sıcaklık düşüşü yaşanacağı tahmininde bulundu. Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı ve yağış şiddetine dikkat çekmek için tahminine eklediği ilginç benzetme ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Prof. Şen, "Kuzeybatıda İstanbul dahil Cumartesi ÖS rüzgarın lodosdan karayele dönmesiyle 2 günde 8 derecelik sıcaklık düşüşü ile beraber şiddetli yağmur. İçi soğuk su dolu sürahi düşünün dibi Rusya da ağzı Belarus da. Bardağa su boşaltılıyor bardağın dibi de Trakya merkez olmak üzere Marmara. Pazar günkü durum bu" diye yazdı.

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