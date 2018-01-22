Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı! Kar için tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi.





Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bugün Trakya'dan kar giriş yapar. Yarın Trakya açar, gece ısı adası (şehirleşme, betonlaşma) etkisinden dolayı İstanbul'da KKY (karla karışık yağmur) ve yükseklerde kar yapar. Güney doğu yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyısı hariç Karadeniz sahil KKY, diğer bölgelere kar yağar Doğu Anadolu'da perşembe de devam eder. İstanbul'da boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yağış daha çok görülür. Sıcaklık bu gece 3, yarın gündüz 3, yarın gece 2, çarşamba 3, çarşamba gecesi don olur - 4 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı.

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