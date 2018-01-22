Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı! Kar için tarih verdi

    Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı! Kar için tarih verdi

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar yağışı tahmini geldi. Prof. Şen tahminini, "Bugün Trakya'dan kar giriş yapar. Yarın Trakya açar, gece ısı adası etkisinden dolayı İstanbul'da KKY (karla karışık yağmur) ve yükseklerde kar yapar" mesajıyla paylaştı.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi.

    Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı Kar için tarih verdi

    Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bugün Trakya'dan kar giriş yapar. Yarın Trakya açar, gece ısı adası (şehirleşme, betonlaşma) etkisinden dolayı İstanbul'da KKY (karla karışık yağmur) ve yükseklerde kar yapar. Güney doğu yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyısı hariç Karadeniz sahil KKY, diğer bölgelere kar yağar Doğu Anadolu'da perşembe de devam eder. İstanbul'da boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yağış daha çok görülür. Sıcaklık bu gece 3, yarın gündüz 3, yarın gece 2, çarşamba 3, çarşamba gecesi don olur - 4 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı.

    Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı Kar için tarih verdi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: kar ne zaman yağacak , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri