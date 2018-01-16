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    Ünlü market zincirinden flaş karar! Artık plastik kullanmayacaklar

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de bir süpermarketler zinciri, plastiğe savaş açtı. Marketler zinciri, kendi etiketini taşıyan ürünlerde plastik ambalaj kullanmayacak. Bu, dünyada bir ilk.

    İngiltere'de 900'den fazla mağazası bulunan Iceland marketler zinciri, kendi üretimi olan tüm ürünlerden plastik ambalajları kaldırmayı planlıyor.

    Bu çerçevede bin 400 ürünün paketi değişecek. Plastik şişeler için de alternatif aranacak. Paket değişiminin oluşturacağı maliyetin fiyatlara yansıtılmayacağı belirtildi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May 25 yıl içinde kullanılması elzem olmayan tüm plastiklerin yasaklanması çağrısı yapmıştı.

    Her bir dakikada bir kamyon dolusu plastiğin okyanuslara karışarak çevreye büyük zarar verdiğine dikkat çekiliyor.

    Etiketler: süpermarket
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