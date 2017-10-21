Ünlü markanın birebir aynısını yaptılar yakayı ele verdiler

Mahkeme kararı ile yapılan arama ve el koyma işlemi sonrası ünlü markaya ait 9 adet modelin taklit edildiğini belirlendi. Söz konusu ürünlerin taklitlerini Başakşehir'de bulunan Çağlaer Ayakkabı şirketinin ürettiği anlaşıldı. Türkiye’de hukukun tescilli markaların arkasında olduğunun altını çizen Faruk Sağın markası Genel Müdürü Ömer Faruk Sağın, tescil işlemlerini yaptırdıkları için devletin yanlarında olduğunu belirtti.

MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN CEZASI AĞIRLAŞTI

Uluslararası piyasalarda Türk markalarının güçlü olması için tescil bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yapan Sağın tescilli markaların sahtelerine caydırıcı olması amacıyla yüksek cezalar kesilerek patentli markaların koruma altına alındığını da belirtti. Sağın konu ile ilgili açıklamasının devamında “Aralık 2016’da yasalaşan Sınai Mülkiyet Kanunu ile ‘Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak” dedi.

“TAKLİTLER ASILLARINI YAŞATIR LAFININ HÜKMÜ YOK”

Türkiye’de tescil alan firma sayısının oldukça az olduğunu söyleyen Sağın açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Biz Faruk Sağın olarak, marka tesciline çok önem veriyoruz. Ancak ne yazık ki diğer firmalar da bu konuda bilinçlenerek haklarını korumayı öğrenmeli. Taklitler asıllarını yaşatır lafının artık hükmü yok. Türk markalarının yabancı ülkelerde de kopyalandığını biliyoruz. Bu bilinci elde ederek, Türkiye’nin karşılığını alacağını ve uluslararası piyasalarda hak ettiğini yere geleceğine inanıyoruz” dedi.





