Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Ünlü markanın birebir aynısını yaptılar yakayı ele verdiler

Ünlü markanın birebir aynısını yaptılar yakayı ele verdiler

Hurriyet.com.tr
21.10.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

Taklit ürün üretiminin önüne bir türlü geçilemezse, mahkeme karaları ile ürün toplatma haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. En son, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından Faruk Sağın’a ait ürünlerin birebir aynısını üreten sahtecilerin ürettiği ürünler için toplatma kararı verildi. İcra müdürü ve polis eşliğinde yapılan baskında bulunan taklit ayakkabılara el konuldu.

Mahkeme kararı ile yapılan arama ve el koyma işlemi sonrası ünlü markaya ait 9 adet modelin taklit edildiğini belirlendi.  Söz konusu ürünlerin taklitlerini Başakşehir'de bulunan Çağlaer Ayakkabı şirketinin ürettiği anlaşıldı. Türkiye’de hukukun tescilli markaların arkasında olduğunun altını çizen Faruk Sağın markası Genel Müdürü Ömer Faruk Sağın, tescil işlemlerini yaptırdıkları için devletin yanlarında olduğunu belirtti.

MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN CEZASI AĞIRLAŞTI
Uluslararası piyasalarda Türk markalarının güçlü olması için tescil bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yapan Sağın tescilli markaların sahtelerine caydırıcı olması amacıyla yüksek cezalar kesilerek patentli markaların koruma altına alındığını da belirtti. Sağın konu ile ilgili açıklamasının devamında “Aralık 2016’da yasalaşan Sınai Mülkiyet Kanunu ile ‘Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak” dedi.

“TAKLİTLER ASILLARINI YAŞATIR LAFININ HÜKMÜ YOK”
Türkiye’de tescil alan firma sayısının oldukça az olduğunu söyleyen Sağın açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Biz Faruk Sağın olarak, marka tesciline çok önem veriyoruz. Ancak ne yazık ki diğer firmalar da bu konuda bilinçlenerek haklarını korumayı öğrenmeli. Taklitler asıllarını yaşatır lafının artık hükmü yok. Türk markalarının yabancı ülkelerde de kopyalandığını biliyoruz. Bu bilinci elde ederek, Türkiye’nin karşılığını alacağını ve uluslararası piyasalarda hak ettiğini yere geleceğine inanıyoruz” dedi.
Ünlü markanın birebir aynısını yaptılar yakayı ele verdiler

 

 

 

Etiketler: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Raci Şaşmaz , Denge Yatırım Holding
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri