Ünlü markalar Türk kuaförde tanıtım yaptı

BECK modaevinin düzenlediği defilede Dolce Gabbana, Etro, Fabiana, Gucci, Butrois ve Victoria Beckham’ın aralarında olduğu ünlü markaların kış koleksiyonları tanıtıldı.

Merkezi Wetzlar’da bulunan Beck modaevi yöneticisi Estelle Sprenger, “Almanya’da bütün ünlü markaların ürünleri, sayılı merkezlerde bulunabiliyor. Modaevimiz de onlardan biri. Bizim farkımızı müşterileri yakından tanımamız ve onların isteklerine göre hizmet etmemiz. Ünlü markaların yanı sıra tasarımı bize ait ve İtalya’da ürettiğimiz kaşmir ürünlerimiz de var. Artık Frankfurt’ta daha sık yer almak istiyoruz. Yakında internet üzerinden de satışa başlayacağız. Sonbahar ve kış ürünlerini çok renkli çiçekler ve aksesuvarlarla renklendiriyoruz” dedi.

MODA VE SAÇ BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Ünlü yıldızlara da hizmet verdiğini belirten Yılmaz Akalın ise “Moda ve saç bakımı birbirini tamamlıyor. Bu nedenle ünlü modacılarla birlikte çalışırız. Bu tür defilenin kuaförümüzde yapılması bizi memnun ediyor” dedi.