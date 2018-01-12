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    Ünlü marka büyük tepki çekmişti! Annesinden şaşkına çeviren sözler...

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Ünlü giyim firması H&M'in internet sitesinde yer alan bir tanıtımda, siyah bir çocuğa "Coolest Monkey In The Jungle" (Ormandaki En Havalı Maymun) yazılı bir kıyafet giydirilmesinin ardından çocuğun annesinden beklenmedik bir açıklama geldi.

    Çok eleştirilen fotoğraftaki çocuğun annesinden olaya ilişkin ilginç bir çıkış geldi. Firmayı eleştirenlere seslenen anne Terry Mango "Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Aşın artık bunları" dedi.

    Sputnik'in aktardığına göre, İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşayan Nijerya asıllı anne Terry Mango, Facebook'tan yaptığı açıklamada şirketi ırkçılıkla suçlayanlara yanıt verdi.

    Mango "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.

    ​Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler: haberler , son dakika , haber
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