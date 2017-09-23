Ünlü mankenin eski nişanlı kabusu

Şebnem Schaefer, dün İstanbul Aile Mahkeme’sine başvurarak ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında eski

nişanlısı Murat Kadıoğlu aleyhinde uzaklaştırma kararı başvurusunda bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi, 24 Ağustos 2017 günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şiddete maruz kaldığı iddiasıyla Kadıoğlu’ndan şikayetçi olan Şebnem Schaefer’ın talebini kabul etti. Mahkeme, Murat Kadıoğlu’na 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 3 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına müşterek konut ve iş yerinden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, uzaklaştırma kararının uygulanması için kararı İnfaz Bürosu’na gönderdi. Mahkemenin kararıyla Murat Kadıoğlu 3 ay süreyle Şebnem Schaefer’a yaklaşamayacak.

ANNESİNE DE TEHDİT MESAJLARI GÖNDERMİŞ

Öte yandan geçen ay savcılığa giderek ifade veren müşteki Şebnem Schaefer, Murat Kadıoğlu ile bir dönem ayrılıp yeniden barıştığı dönemler olduğunu söyledi. Ancak son bir buçuk aydır Kadıoğlu ile tüm ilişkisini sonlandırdığını sözlerine ekleyen Schaefer, “Kendisi halen benimle irtibat kurmaya devam etmektedir. Benim onu terk etmemden ziyade onun benden soğuyup beni terk etmesini istiyordum. Bu nedenle aramalarına mesafeli bir şekilde cevap veriyordum” dedi. 12 Ağustos günü Almanya Frankfurt’ta arkadaşlarıyla gezerken Murat Kadıoğlu’nun kendisine Whatsaap’tan mesajlar gönderdiğini belirten Schaefer, bu mesajlara cevap vermediğini anlattı. Schaefer, “20 Ağustos’ta ben Almanya’dayken yine beni kendi ve başkasının numarasından aradı. Ancak telefon çok iyi çekmediği için kendisiyle konuşamadık. Ben kendisini engelleyince, annem Fatma Lale Schaefer’a benim hakkımda tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermiş. Yine bana sinkaflı hakaretleri ve ‘hazırlıklı ol’ şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Bana hakaret ve tehditte bulunan Murat Kadıoğlu’ndan davacı ve şikayetçiyim. Bu kişinin tavırları nedeniyle can güvenliğimden endişe ediyorum. Lehime olacak kanun hükümlerinin uygulanmasını istiyorum” dedi.