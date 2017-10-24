Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ünlü mankenden kocasına milyonluk dava

    Ünlü mankenden kocasına milyonluk dava

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 07:32 | Son Güncelleme:

    60 yaşındaki Moldovalı bakıcının kendisini darp ettiği gerekçesiyle geçen hafta savcılığa şikâyette bulunan oyuncu-manken Meral Kaplan, işadamı eşine boşanma davası açtı

    Amerikalı aktris Cameron Diaz'a benzetilen Meral Kaplan'la işadamı Kanioğlu 2011'de evlenmişti. Çiftin bir kızı oldu ancak mutlulukları uzun sürmedi. 6 ay sonra Kaplan, sosyal medyada kızıyla bir paylaşımda bulundu ve "Bundan böyle minik kızımla ben varız ve yolumuza beraber devam edeceğiz" diye yazdı. Kısa sürede paylaşımını kaldırdı ve eşiyle olan tüm kareleri sildi. Kaplan geçen hafta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki Moldovalı bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

    Bir televizyon programında konuşan Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı. Yıllardır o kadınla birlikte üzerimde hâkimiyet kuruyordu. Canımı zor kurtardım. Daha sonra bakıcı benden özür diledi" dedi.

    Kocam ve bakıcı bana baskı yapıyorduKocam ve bakıcı bana baskı yapıyordu

    AYLIK 10 BİN TL NAFAKA

    Kaplan, işadamına İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Gülgün Çavuşoğlu aracılığıyla boşanma davası açtı. Bakıcıdan şikâyetçi olan Kaplan'ın dava dilekçesinde "Bakıcım tarafımdan darp edildim. Eşim beni korumadı. Hatta ona yardım etti" diyerek, 1 milyon lira maddi 1 milyon lira manevi tazminat istedi. Eşinin 6 ay kızına, akrabalarına ve kendisine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı aldırdı. Kaplan, velayetini istediği kızı için 5 bin lira iştirak nafakası, kendisi için de 5 bin lira tedbir nafakası olmak üzere toplam aylık 10 bin lira nafaka talebinde bulundu. Kaplan eşinin 10 yıldır yardımcısı olan 60 yaşındaki Moldava uyruklu bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü de boşanma davası dosyasına delil olarak sundu. "Kızımın velayeti bana verilsin" talebinde bulundu. Sabah

    Etiketler: Darp olayı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri