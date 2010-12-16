Ünlü manken iş kazasını ucuz atlattı.

Podyumların aranan mankenlerinden A.E. geçtiğimiz günlerde katıldığı moda defilesinde geçirdiği talihsiz kazanın şokunu atmaya başladı.

Son günlerde defileden defileye koşan ünlü manken A.E., son gösterisinde, podyumdaki geçit töreni sırasında, bileğini burkarak yere düşmüş ve salonda heyecanlı anların yaşanmasına neden olmuştu.



Ayağı sargıda olan ünlü manken, çok önemli bir sakatlığı olmadığını, biraz canının yandığını ama şimdi iyi olduğunu söyledi. A.E., “İşlerim çok iyi gidiyordu, sanırım nazar değdi, önümüzdeki günlerde defilelerime çıkamayacağım için çok üzgünüm" derken, A.E.'nin doktoru da mankenin iki hafta boyunca yürümesini yasakladı.



Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, kaza sonrası yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı: “Podyumda aniden yere düşünce, salondaki herkes bir anda yardıma koştu. Hemen bir ambülans çağırdılar ve hastaneye gittik. Orada ayağıma sargı yapıldı.” Daha önceden anadolusigortaonline.com.tr'ye girip ferdi kaza sigortası yaptırdığını belirten A.E., bu sayede tedavi için hiçbir para vermek zorunda kalmadığını vurguladı.



"Böyle şeyler, herkesin başına gelebiliyor.



Önemli olan önceden akıllı davranıp sigorta yaptırmakta. Ferdi kaza sigortam, tedavi masraflarımı karşıladığı gibi, çalışamadığım belirli bir süre boyunca bana günlük ödeme yapılmasını da sağlıyor.” diyerek hem güzel hem de akıllı olduğunu ispatladı.



"İki hafta daha defileye çıkamayacağım ama Anadolu Sigorta’dan aldığım Ferdi Kaza sigortam sayesinde evimde dinlenmeye devam edeceğim. Sizde anadolusigortaonline.com.tr'ye girin siz de kaybetmeyin" diye herkese tavsiyede bulundu.

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