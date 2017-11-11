Ünlü komedyen taciz iddialarını kabul etti!

ABD’li komedyen Louis C.K., 4'ü meslektaşı olan 5 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmasına ilişkin bir bildiri yayımladı. Emmy ödüllü komedyen, suçlamaları kabul ederek, “Anlatılanlar doğru. Yaptıklarım için pişmanım” dedi.

C.K., açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“The New York Times’ta yayınlanan habere ilişkin, Abby, Rebecca, Dana, Julia ve ismini gizli tutan ile birlikte 5 kadını işaret ediyorum.

Onların hikayeleri doğru. O zamanlar, yaptığımın doğru olduğunu düşünüyordum, ki kimseye sormadan bir şey yapmadım. Fakat hayatta çok geç öğrendiğim bir şey var; o da eğer başka birinin üzerinde güç sahibiyseniz, onlara bir şeyler yaşamak için sormanız “soru” olarak algılanmıyor. Bu onlar için çıkmaz bir durum yaratıyor. Kadınların üzerinde sahip olduğum ve beni takdir etmelerine neden olan gücü sorumsuzca kullandım. Yaptıklarım yüzünden pişmanım. “

New York Times'ın haberine göre, komedyenler Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov, Rebecca Corry ve adının açıklanmasını istemeyen bir kadın, Louie dizisiyle Emmy ödülü kazanan Louis C.K.'in 2002, 2003 ve 2005 yıllarında tacizine uğradıklarını iddia etmişti