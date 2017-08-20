Son dakika... Ünlü komedyen Jerry Lewis hayatını kaybetti

Amerikalı aktör, komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni ve senarist Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.
JERRY LEWIS KİMDİR?
Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.
OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI
1963 - Aşk Hocası
1961 - Kızların Sevgilisi
1960 - Garsonun Marifetleri
1958 - Dört Bebekli Gelin
1950 - İki Kafadar Orduda