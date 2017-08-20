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    Son dakika... Ünlü komedyen Jerry Lewis hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 21:07Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 21:18

    Kas zafiyeti ile mücadele eden Amerikalı komedyen Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

    Amerikalı aktör, komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni ve senarist Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

    JERRY LEWIS KİMDİR?

    Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.

    OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI

    1963 - Aşk Hocası

    1961 - Kızların Sevgilisi

    1960 - Garsonun Marifetleri

    1958 - Dört Bebekli Gelin

    1950 - İki Kafadar Orduda

     

    Etiketler: Jerry Lewis , vefat , ölüm , Jerry Lewis kimdir?
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