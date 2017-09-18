Ünlü kalp cerrahının ölümünde sır mektup araştırılıyor

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, kalp cerrahı Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu’nun evinde ölü bulunması, çalıştığı Hacettepe Üniversitesi'nde şok etkisi yarattı. 67 yaşında Paşaoğlu’na üniversitesinde cenaze töreni düzenlenmemesi ise dikkat çekti.



Prof. Dr. Paşaoğlu’nun ailesine bir mektup bıraktığı ancak bu mektubun kaybolduğu iddiaları da gündeme gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PROF. DR. İLHAN PAŞAOĞLU KİMDİR?

1950 yılında Kerkük’te doğdan İlhan Paşaoğlu, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1974 yılında mezun olan ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başlayarak Paşaoğlu, 1979 yılında uzman oldu.

Nisan 1981’de Hacettepe Üniversitesi tarafından İngiltere’ye gönderildi. Londra’da St.Thomas Hastanesinde ve Ryne Enstitüsünde çalıştı. Ekim 1983 yılında yurda dönerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atandı. 09.04.1986 tarihinde Doçent oldu.

1987 yılında Amerika’da Wisconsin Üniversitesi’nde kalp transplantasyonu konusunda çalışmalarda bulunan Paşaoğlu, bir yıl sonra tekrar Hacettepe Üniversitesi’ne dönerek 1991 yılında profesör oldu. 7 Kasım 1995 tarihinden beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu, Sağlık Bakanlığı organizasyonunda bulunan Organ Nakli Yüksek Kurulu üyesiydi.

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