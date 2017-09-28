Ünlü ismi çıldırtan mesaj: Ayıp ayıp böyle yorumlar çok cahilce

Takipçisinin 'Ya ben 1 taneye zor bakıyorum. Size Rabbim 2 tane veriyor şaka gibi... Aynı anda ağlayacak, aynı anda uyumak isteyecek, aynı anda mama isteyecekler... Uyku asla yok. Çıldırmamak elde değil.' diye düşündüm bir an. Sonra dedim ki kendi kendime 'senin gibi fakir mi herkes' 1 değil 2 bakıcı tutar parasıyla değil mi? Zengin olmak burada devreye giriyor işte. Hayat bu arkadaş. Kimine kavun, kimine kelek" notuyla çılgına dönen Cansu Kurtçu, öfkesini sert bir şekilde dile getirdi.
"Yani şimdi her gün buna benzer yorumlar alınca insan bir yerde çığlık çığlığa patlamak istiyor. Ne kadar bozmuşsunuz aklınızı fikrinizi parayla arkadaş! Derdiniz bu kadar paraysa çalışın! Üretin! İmkan yaratın! Bu da bir bölücülük farkında mısınız? Sen benim ne kadar param, ne kadar imkanım olduğunu nereden bilebilirsin?" İzlediğiniz dizilerden olsa gerek düşüncelerinizde dizilerle paralel ilerliyor. Evlerimizde uşak, bakıcı, dadı, aşçı neyin hayalini kuruyorsunuz siz? Mesela bunu düşüneceğinize acaba kaç yaşından beri çalışıyorlar, neler yaşadılar, nelerle ve kimlerle uğraşıyorlar, acaba çalışmaktan uyku uyuyabiliyorlar mı, ailelerini bizim kadar görebiliyorlar mı, zaten bu ülkede yapılacak son mesleği yapıyorlar acaba nasıl bu kadar güçlü ayakta duruyorlar gibi sorularla düşüncelerle gelmenizi tercih ederim!!! Para para para başka bir şey Yok mu ya? Gözünüz dönmüş! Ha bizim muhteşem ultra lüks über zengin hayatımızı merak ediyorsanız biraz bahsedeyim; karı koca ve köpeğimiz sabah gelip akşam giden bir yardımcımız (yatılı vardı kaçtı) çok şirin normal standartlarda bir evimiz, her gün pişen yemeklerimiz, evimizi şenlendiren dostlarımız, sırtımızı dayadığımız ailemiz, büyüklerimiz var! Şimdi kısmetse iki üye daha katılıyor bu aileye… Bundan fazlasını da İSTEMİYORUZ! En büyük zenginlik aile bağları ve sevgi! N'oldu hayalleri yıkılanlar mı oldu? Ayıp ayıp böyle yorumlar çok cahilce. Yapmayın.
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