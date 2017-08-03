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    Ünlü isme şok! Hapsi isteniyor

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:40

    Manken Pelin Sürbay, faizle aldığı borcu ödeyemediği gerekçesiyle icralık oldu. Davut Güloğlu’nun eski sevgilisi olan Sürbay, haciz memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanacak. Sürbay’ın beş yıla kadar hapsi isteniyor.

    Şarkıcı Davut Güloğlu'nun eski sevgilisi olan model Pelin Sürbay, faizle aldığı borcu ödeyemediği gerekçesiyle icralık oldu. Pelin Sürbay'ın ifadesine göre olay şöyle gelişti: Eylül ayında maddi sıkıntıda olan Sürbay, arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Hünkar M.'den 3 bin lira borç aldı. Bu borç karşılığında Sürbay, Hünkar M.'ye boş senede imza attı.

    İCRA MEMURLARI EVİNE GİTTİ 

    Bir müddet sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Hünkar M., Pelin Sürbay'a taciz ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı. Hünkar M.'nin 3 bin liralık borcu boş senede 50 bin lira olarak yazdığını ileri süren Sürbay; cinsel içerikli mesajlarla tehdit edilmeye devam etti. Sürbay, Hünkar M.'nin telefonlarını engellese de sosyal medyadan kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını öne sürdü. Borcunu tahsil etmek için Sürbay'ın evine giden Hünkar M., ünlü modeli darp etti. Bu sırada senedi icraya koyan Hünkar M., Pelin Sürbay'a verdiği parayı faiziyle geri isteyince, icra memurları Pelin Sürbay'ın Etiler'deki evine hacze gitti.

    MEMURLARA HAKARET ETTİ 

    İddiaya göre Sürbay, haciz memurlarına direndi ve eşyaları almak isteyen memurlara hakaret içerikli sözler söyledi. Memur, Sürbay'ın hakaret içerikli sözlerini tutanağa geçirerek savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sürbay'ın ve haciz memurlarının ifadelerine başvuruldu.

    MEMURLARA DİRENDİ 

    Yaşanan arbede sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran icra memuru Mert C.'nin ihbarı sonrası, görevli memura direnerek hakaret ettiği iddiasıyla ünlü model hakkında iddianame düzenlendi. Hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenen Sürbay, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Sabah)

    Etiketler: Davut Güloğlu , Pelin Sürbay , Haciz , hapis
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