Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları rekor kırıyor

Siyasiler ve vatandaşlar gibi ünlüler de 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapıyor. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...



Kenan Doğulu

"94 yıl önce bugün azimle, inançla, özgürlük duygusuyla ekilen bu ülkenin tohumları bugün kararlılıkla yeşeriyor. Asırlara meydan okuyacak Cumhuriyet ağacının her bir dalı için zorluklarla mücadele eden Atamızı ve tüm kahramanlarımızı özlemle ve minnetle anıyorum. Nice yıllara Türkiyem!" Oktay Kaynarca

"Dünyanın en güzel bayrağı dünyanın en güzel ülkesi Laik Türkiye Cumhuriyeti için sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek ve bizler atalarımız Mustafa Kemal Atatürk ve ülküdaşlarının bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız.. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun..."



Alp Kırşan

"Cumhuriyetimizin 94. Yılı kutlu olsun, ulu önderimiz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK e sonsuz şükranlarımızla."



Hülya Koçyiğit

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, sevgi, şükranla anıyor, hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum"

Mustafa Sandal

"Dünyanın en güzel vatanı canımız Türkiyemiz en anlamlı günün 29 Ekim Cumhuriyet bayramı milletçe kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm diyene"

Demet Akbağ

"Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun"



Ahmet Ümit

"Cumhuriyeti ayakta tutmanın tek yolu, eksiksiz demokrasidir. Demokrasiden yoksun bir cumhuriyet kendi ayakları üzerinde duramaz"



Özge Özpirinçci



Cumhuriyet Bayramimiz Kutlu Olsun! Ataturk’e, ona inanan ve yaninda duran silah arkadaslarina, korku nedir bilmeden vatani icin savasan o guzel insanlara ne kadar tesekkur etsek az! Bu paha bicilemez mirasi korumak icin elimizden geleni yapacagiz!

Cem Yılmaz

"Tüm,memleketini seven,genci,yaşlısı her güzelliği hakeden sevgili dostlarım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım"

Yekta Kopan



Türkiye, Atatürk’ün kurduğu modern Cumhuriyet’in 94’üncü yaşını coşkuyla kutluyor ve Ulu Önder’i hasretle anıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra kutlamaları kabul edecek. Bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’ndeki geçit töreni yerine Meclis’ten Ulus’taki Birinci Meclis’e yürüyüş yapılacak.

2017 CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI



Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak olan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda kutlamaları kabul edecek. Her yıl 29 Ekim kutlamalarına ev sahipliği yapan AKM’de ise geçit töreni yapılmayacak. AKM’deki askeri geçit töreninin yerine Bakanlıklar’daki Meclis’in önünden, Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar 29 Ekim Yürüyüşü düzenlenecek.

KIŞ BAHÇESİNDE RESEPSİYON



Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.