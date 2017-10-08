Ünlü isimler ilik bağışına dikkat çekti

Ümit İbrahim Kantarcılar, Caner Kurtaran, Sedef Şahin, Ali Eşitmez, Nurcan Sabur, Gizem Denizci, Ezgi Baran, Uhde Seçil ve Büşra Acar gibi ünlü isimlerin katılımı ve Melekler Kahvesi’nin katkılarıyla gerçekleşen tekne turuna, tüm Onkoloji ve Hematoloji servislerinde tedavi gören çocuklar, ebeveynleri ile birlikte katıldılar.

Düzenlenen etkinlikte ünlü isimler ise, çocuklar ile birlikte oyunlar oynayarak, eğlendiler. Tekne turuna katılan sanatçı ve oyuncular, etkinlik sonunda teşekkür plaketiyle ödüllendirildiler.

Plaketini alırken, ilik bağışına dikkat çeken ve vurgu yapan Ümit İbrahim Kantarcılar; “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimizin evlatları bu hastalıkla savaşmak zorunda kalabilir. Herkesi, ilik bağışı yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Oscar’a aday gösterilen ‘Ayla’ filminin başrol oyuncularından Caner Kurtaran ise etkinliğe ilişkin; ‘Ne mutlu ki bizlere, yüzlerinizi biraz güldürebildik, eğlenebildik. İlik bağışına olan duyarlılık artar ise, bütün evlatlarımız bu hastalıktan rahatça kurtulabilir.” ifadelerini kullandı.