Ünlü iş adamının yeğenine 'elmas dolandırıcısı' suçlaması

İşadamı Ercan Temur’un, avukatı Abdullah Özkan Alay aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde şu iddialara yer verildi:



“ÜÇ MİSLİNE SATARIZ”



Elmas ticaretiyle uğraştıklarını belirten Devrim Acar ve Tarkan Yaşar Beytar, Nisan ayında işadamı Ercan Temur’a Gine Cumhuriyeti’nden uygun fiyatla elmas getirme teklifinde bulundu. Ellerinde elmas ticaret belgesi bulunduğunu, elmasları Türkiye’de satarak birlikte yüksek miktarlarda para kazanabileceklerini söyleyen Acar ve Beytar, Ercan Temur ile defalarca şirketinde toplantı yaptı. Devrim Acar iddiaya göre, ünlü Acar ailesinin bir ferdi olduğunu bu işin arkasında Erdal Acar’ın da bulunduğunu belirterek, Ercan Temur’u ikna etmeye çalıştı. Ercan Temur’a elmasları aldığı fiyatın üç katına Kapalıçarşı’da rahatça satabileceği garantisi verildi.









ORTADAN KAYBOLDULAR



Devrim Acar ve Tarkan Yaşar Beytar ile birlikte olan ve ülkesinde, Elmas Ticareti Lisansı ve bu belgelerin yetkilisi ve ilgilisi olduğunu söyleyen Gine Cumhuriyeti’nden Yauheni Parfıonau’nun da aynı şekilde beyanda bulunması üzerine yüksek kazanç sağlama fikri ile bu işe yatırım yapma kararı alan işadamı Ercan Temur, Acar ve Beytar’a inanarak, incelemeler yapmak için birlikte birçok kez Gine Cumhuriyeti ‘ne gitti ve uçak, konaklama, yiyecek-içecek gibi tüm masrafları Ercan Temur karşıladı. Ercan Temur, Gine’li Yauheni Parfıonau’nun elmas ticareti yapmasına olanak sağlayan lisansı ile 500 bin liralık elmas satın aldı. Gine Cumhuriyeti’nden satın alınan elmaslar Türkiye ‘ye getirildiğinde ise Devrim Acar ve Tarkan Yaşar Beytar ortalıktan kayboldu.









Uzun uğraşlar sonucu ulaştığı Acar ve Beytar’dan elmas ticaretinden kazandığını düşündüğü geliri talep eden Ercan Temur’a, elmasların para etmediği, kendisine de bir ödeme yapılmayacağı söylendi ve 8 ile 2 kırat arasında değişen onlarca elmasın lekeli olduğu, renk ve kalite değerinin düşük olduğu söylendi.









Dolandırıldığını anlayan Ercan Temur’un ulaştığı Tarkan Yaşar Beytar ve Devrim Acar, 400 bin TL’lik senet imzaladı. Temur, parasını alamayınca bu kez de senetleri işleme koyarak Beytar ve Acar hakkında icra takibi başlattı. Şikayet dilekçesi ile birlikte, uçak biletleri, Yauheni Parfıonau’ya ait elmas ticareti yapılabileceğine İlişkin lisans, icra takibi belgeleri delil olarak savcılığa sunuldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Devrim Acar, Tarkan Yaşar Beytar ve Yauheni Parfıonau hakkında soruşturma başlattı.



EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI



Telefonla ulaştığımız Devrim Acar evdeki hesabın çarşıya uymadığını, zarar ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Tarkan Yaşar Beytar isimli arkadaşımızın Gine’den elmas ithal etme gibi bir lisansı var. O şekilde de ticaret yapmak istiyordu. Fakat işin finansal boyutunu çözememişti. Biz de Ercan Temur ile tanıştığımız için Ercan Temur’a, ‘Böyle bir iş var. Yapmak ister misin?’ dedik. Tarkan’la beraber ikisi Gine’ye gittiler. Ben gitmedim. Oradan taşları seçtiler ve geldiler. Ondan sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Ticaret istediğimiz gibi olmadı, neticelenmedi ve iş zarar etti. Tabi biz bu noktada da Ercan Temur’a harcadığı paralara istinaden ‘Yarın öbür gün ölüm var, kalım var. Bir hata olmasın, bir yanlış olmasın’ diye bir teminat senedi verdik. Taşlar da Ercan’ın harcamış olduğu parayı karşılamayınca, Ercan Temur elindeki senedi yasal işleme koydu. Olay bu. Sonuçta bu bir ticaret. Yani bunun gayri resmi bir tarafı yok. Sonuçta zarar eden bir ticaret ama. Bir ticaret yapmaya çalıştık, başarısız oldu. İşin özü bu. Gine’den elmas getirdik ancak elmas harcadığımız parayı karşılamadı”