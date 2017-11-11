Ünlü iş adamının kızları dava açtı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, eski Sovyetler Birliği'ne ilk ticaret yapan Türk olarak ünlenen Marmara Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Uras'ın iki kızı, babalarının vesayet altına alınması için dava açtı. Bir dönemin kira milyoneri olan Uras'ın kızları Yasemin ve Nilüfer Uras, avukatları aracılığıyla, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Vesayet altına alınması talep edilen 24 Kasım 1937 doğumlu Atilla Uras'ın, kimlik yaşından daha büyük olduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı ileri sürüldü. Uras kardeşlerin iddiasına göre baba Uras'ın evinde çalışan görevliler, Uras'a ait kasanın ve banka kartlarının şifresini biliyor ve kendilerine haksız kazanç sağlıyor. Babalarının akıl sağlığı ve zayıflığı nedeniyle iş göremez olduğunu ileri süren Uras kardeşler, babalarının vesayet altına alınmasını istediklerini kaydetti.