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Ünlü iş adamından 'Temiz Enerji Planı' iptaline karşı bağış

AA
12.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı, ABD'deki çevre örgütü Sierra Club'a ve ülkedeki diğer çevre kuruluşlarına 64 milyon dolar bağış yapacak.

Eski New York Belediye Başkanı ve ünlü iş adamı Michael Bloomberg'in, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin "Temiz Enerji Planı"nı (CPP) yürürlükten kaldırma teklifine karşı çevre örgütlerine bağışta bulunacağı bildirildi.

Michael Bloomberg'in yardım kuruluşu Bloomberg Philanthropies'den yapılan açıklamada, Trump hükümetinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasını taşıyan CPP'yi iptal etmek için dünkü kanun değişikliği önerisine değinildi.

Açıklamada, söz konusu önerinin hayata geçirilmesi durumunda ülkede karbon salınımının artacağı belirtilerek, Bloomberg'in, ABD'deki çevre örgütü Sierra Club'a ve ülkedeki diğer çevre kuruluşlara toplamda 64 milyon dolar bağış yapacağı duyuruldu.

Sierra Club'ın ABD'deki kömür santrallerini azaltmayı hedefleyen "Beyond Coal" adlı çevre programına Michael Bloomberg'in bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla bağış yaptığı bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada, kömür santrallerinden oluşan karbon salınımları nedeniyle her yıl ortalama 7 bin 500 Amerikalının öldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Bloomberg Philanthropies'in "Beyond Coal" çevre programına katkıda bulunduğu 2011'den bu yana ABD'deki kömür santrallerinin yaklaşık yarısının kapandığı ve kömür kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 42 oranında düşüş görüldüğü kaydedildi.

Obama yönetimi tarafından iklim değişikliğiyle mücadele girişimleri çerçevesinde Ağustos 2015'te çıkarılan CPP, ABD'deki karbondioksit salınımının üçte birini üreten kömür santrallerini hedef alarak sera gazı salınımını 2030 itibarıyla yüzde 32 azaltmayı öngörüyordu.

Etiketler: Bloomberg Philanthropies , Michael Bloomberg , temiz enerji planı
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