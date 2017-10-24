Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ünlü iş adamına yöneltilen suçlama belli oldu

    Ünlü iş adamına yöneltilen suçlama belli oldu

    Ümit TÜRK İstanbul / DHA
    24.10.2017 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı'nda 18 Ekim günü gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

    Aynı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş ve MİT TIR'ları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de yer aldığı belirtildi.

    Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan ancak henüz gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin de bu dosya kapsamında hakkında işlem yürütüldüğü ifade edildi. N.M.C'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: osman kavala , fetö , 17/25 aralık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri