Ünlü iş adamı uyardı! Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat... 2 milyon dolar kaptırdı...

Ünlü İngiliz iş adamı ve Virgin şirketler grubunun CEO'su Richard Branson, bugün kendi bloğundan yazdığı hikaye ile uyarıda bulundu. Reuters'ın haberine göre Branson yazdığı yazıda daha önceden yaşadığı dolandırıcılık hikayesinden bahsetti.

Forbes'a göre 5.1 milyar dolarlık servete sahip Branson, dolandırıcıların hedefinde. 6 ay önce yaşadığı olayda ismini açıklamak istemediği iş adamına biri Richard Branson olduğunu ifade ederek 2 milyon dolar borç istemiş.

Kendini Branson olarak tanıtan iş adamı borç olarak aldığı bu parayı da kasırgadan etkilenen Britanya Virjin Adaları’nda yaşayan topluluklar için kullanacağını ifade etmiş, parayı da İngiltere'deki bankasına ulaşamadığından dolayı istediğini belirtmiş. O kadar gerçekçiymiş ki ismini vermek istemeyen iş adamı 2 milyon doları çekinmeden vermiş.

SAHTE SAVUNMA BAKANI'NDAN BRANSON'A 5 MİLYON DOLARLIK TALEP

Yetkililer ve Branson halen dolandırıcıların bulunması için elinden geleni yapıyor. Yine 6 ay önce Branson'ın asistanına bu kez İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’dan gelmiş gibi görünen bir not ulaşmış. Acilen Branson'un araması isteniyormuş.

Branson numarayı çevirmiş, sahte Savunma Bakanı gizli bir görüşmede olduklarını ve İngiliz bir diplomatın teröristler tarafından kaçırıldığı içİn acilen 5 milyon dolarlık fidye istediklerini ifade etmiş. Branson daha sonra dolandırıcılarla konuştuğunu farketmiş ve kimsenin yaşamaması için uyarıda bulundu.