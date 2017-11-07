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    Ünlü iş adamı gözaltında... Bir ülke karıştı!

    AA
    07.11.2017 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da "yolsuzluk davaları" çerçevesinde hem Etiyopya hem de Suudi Arabistan vatandaşı olan iş adamı Muhammed Alamoudi'nin de gözaltına alınması Etiyopya'yı karıştırdı.

    Dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösterilen ve Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi'nin de Suudi Arabistan'daki operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

    Annesi Etiyopyalı olan ünlü milyarderin gözaltına alınması ise Etiyopya'da adeta şoke etkisi yarattı. 

    Etiyopya Yatırım Komisyonu Sözcüsü Mekinen Hailu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alamoudi'nin ülkedeki insanlara istihdam sağladığını ve ülkesine, karşılaştığı doğal felaketler karşısında hep yardımcı olduğunu söylüyor.

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    Hailu, "Kendisinin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz ve şu an bu meseleyle meşgul durumdayız." diye konuştu. 

    Ülkedeki iş adamlarından Shibeshi Tsige ise gözaltının tüm ülkede ve iş çevrelerinde şok etkisi yarattığını belirterek "İş camiası şokta. Kendisine yakın iş çevresi de dahil herkes suçlamalara ve neticeye ilişkin bir belirsizlik taşıyor." diye konuştu.

    Tsige ayrıca Etiyopya hükümetinin Alamoudi'nin davasını takip etmekle yükümlü olduğunu savunuyor. 

    10 MİLYAR DOLAR SERVETE SAHİP

    Almaoudi'nin Etiyopya'daki şirketi, madencilikten turizme, tarım endüstrisinden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Almaoudi, ülkenin en iyi oteli olarak gösterilen başkent Addis Ababa'daki beş yıldızlı Sheraton Addis'in de sahibi.

    Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

    DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI

    Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olan Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.

    Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da 11 prens, görevlerinden azledilen 4 bakan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed, milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal ve Alamoudi'nin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi gözaltına alınmıştı.

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    Etiketler: Muhammed Alamoudi
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