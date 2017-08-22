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Ünlü iş adamı Feyyaz Berker vefat etti

Hürriyet Haber
22 Ağustos 2017 - 12:37Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:47

Tekfen Holding ve TÜSİAD kurucularından ünlü iş adamı Feyyaz Berker, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker, bugün hayatını kaybetti.

1925 Mersin doğumlu olan Berker, iş hayatına askerlikten sonra Esenboğa Havaalanı inşaatında ilkin şantiye şefi, sonra laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak adım attı.

1956 yılında Robert Kolej'den sınıf arkadaşı Nihat Gökyiğit ile FN Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirket zamanla Tekfen Holding'e dönüştü.

Şu anda holding bünyesindeki Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa'da büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Feyyaz Berker, çok çeşitli derneklerin kuruluşunda ve yönetimlerinde yer aldı. TÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konsey Başkanlığı, Robert Kolej ve TEMA Mütevelli Heyetleri bunların arasında.

Etiketler: tekfen , tüsiad , Feyyaz Berker
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