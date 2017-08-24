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Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı

DHA
24 Ağustos 2017 - 15:40Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:59

TEKFEN Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD’ın kurucu başkanı Feyyaz Berker, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 92 yaşında vefat eden Berker için sabah saatlerinde Tekfen Holding’de tören düzenlendi. Ardından Feyyaz Berker’in cenazesi Bebek Camii’ne götürüldü. Burada eşi Alev Berker ile kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti.

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  • Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
  • Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
  • Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
  • Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine iş adamı ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) eski Başkanı Rona Yırcalı, Tekfen Holding kurucu ortağı Ali Nihat Gökyiğit, sanatçı Demet Akbağ ile iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
Feyyaz Berker'in cenazesi Bebek Camii'ne getirildi. Burada eşi Alev Berker, kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti.

"BÜTÜN SANAYİ TOPLUMU ARKASINA TOPLAYABİLDİ VE LİDERLİK YAPTI"

Cenaze törenine katılan İnan Kıraç "Çok büyük bir adamdı. TÜSİAD başkanlığı süresinde hem dürüstlüğü hem gücü hem de kuvvetiyle bütün sanayi toplumu arkasına toplayabildi ve liderlik yaptı. O devrede Türkiye’yi bir yerlere getirdi. Öyle bir kişimiz bugün yok" dedi.

Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ "Tüm ülkenin başı sağolsun. Çok değerli bir insandı" dedi. 

Arzuhan Doğan Yalçındağ "Hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkenin. Çok değerli bir insandı. Öyle biriydi ki hem büyük müteşebbis, tutkuları olan, iş dünyasında büyük başarı elde etmiş hem de sosyal çevreye, dokunduğu her insana çok şey kazandırmış... Ama bütün bunların yanında bu insan profilinde çok az olan bir şeye sahipti, çok zarifti. Çok zarif bir beyefendiydi. Tüm ülkenin başı sağ olsun" diye konuştu.

Rona Yırcalı da kısa bir açıklama yaparak, "Feyyaz ağabey bizim çok sevdiğimiz büyüğümüzdü. Gerek kolejden, bilhassa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kurucusu olarak beraber çalışma imkanı buldum. Türk- Amerikan münasebetlerine çok önemli girdileri olmuştur. DEİK’e de, TÜSAD’a da çok katkıları oldu. Önemli bir büyüğümüzü, iyi bir insanı kaybettiğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da tören katılan isimler arasında yer aldı.

Feyyaz Berker’in cenaze namazı öğle namazının ardından kılındı. Cenaze töreninin ardından Berker, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı. 

Ünlü iş adamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandıBerker için düzenlenen cenaze törenine vefat eden işadamı Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi ve eşi Caroline Koç da katıldı

 

Etiketler: Feyyaz Berker , Feyyaz Berker vefat , Feyyaz Berker kimdir
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