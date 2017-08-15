Keten İnşaat'ın sahipleri 6. günde adliyede...

Gözaltına alınan 3 kişi, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten ile bir firma çalışanı geçtiğimiz perşembe günü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Keten kardeşler ile bir çalışanları tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İmardan sorumlu Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmıştı. Sanıkların “kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılandığı dava devam ediyor. Son duruşmada, bir sanık tahliye edilmişti.

DAVANIN SANIĞI İKİ KARDEŞİ SUÇLAMIŞTI

Cemil Candaş cinayeti ile ilgili açılan davanın sanıklardan Hacı Avcı geçen Mart ayındaki duruşmada şunları söylemişti: “Selahattin Keten, Hayri başkan (Hayri İnönü) dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kırmam gerekiyor' diyordu. İş, Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye (davanın bir diğer sanığı) 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı."