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    Ünlü iktisatçının büyük acısı... Kızını gözyaşları ile toprağa verdi

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Prof. Dr. Erinç Yeldan'ın kızı Selen Yeldan, ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

    Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Erinç Yeldan ile Lale Yeldan’ın 16 yaşındaki kızı Selen Yeldan önceki gün yaşamını yitirdi.

    Selen Yeldan, Bilkent Laboratuvar Okulları ve Uluslararası Okulu’nda eğitimine devam ederken yakalandığı hastalığa karşı mücadelesine yenik düştü. Yeldan, için dün Doğramacızade Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Prof. Dr. Korkut Boratav ile akademisyenler, eski bürokratlar, Yeldan’ın okul arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Selen Yeldan, burada düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları ile defnedildi.

    Ünlü iktisatçının büyük acısı... Kızını gözyaşları ile toprağa verdi

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