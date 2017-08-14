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    Ünlü gösteri yıldızı yanlış yağı kullanınca ağır derecede yandı!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 11:27Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 11:31

    Arkadaşlarına ateşe üflemeyi öğretmek isteyen ateş göstericisi Kuzey İrlandalı Jo Robinson, parafin yerine kamp yağı kullanınca ağır derecede yandı.

    Aynı zamanda direk dansı da yapan Kuzey İrlandalı Jo Robinson, talihsiz kazayı bir direk dansı yarışmasına jüri üyeliği yapmak üzere bulunduğu Chicago'da yaşadı.

    Üç çocuk annesi ateş göstericisi Robinson, kamp yağıyla vücudunun alev alması sonucunda yüzünde, göğsünde, boğaz ve ciğerlerinde hatta gözbebeklerinde dahi yanıklar oluştu.

    "Yandığımı fark ettim mi bilmiyorum. Gerçekten sıcaklığı hissettim, ben sakindim fakat arkadaşlarım çığlıklar atıyordu." diyerek kaza anlarını anlatan Robinson, vücudu yanıklara karşı kendini onarmaya çalışırken aynı zamanda yüksek kalp krizi riski yaşıyordu. Kaza sonrası kendisini arkadaşının havuzuna atan Roinson'un üzerindeki yanan kıyafetleri çıkarmasına arkadaşları da yardım etti.

    Ünlü gösteri yıldızı yanlış yağı kullanınca ağır derecede yandı

    "Acıya dayanma eşiğim yüksektir ama hayatımda böyle bir acı hissetmedim." diyen Robinson, ateşlere üflemekten tamamen vazgeçtiğini söyleyemeceğini fakat bir daha ateş gösterisi yapacağını düşünmediğini de ifade etti. Vücudundaki yanıkların tamamen iyileşmesi beklenen ve bu nedenle şanslı olduğunu düşünen Roinson, artık su ısıtıcısına yaklaşırken bile dikkatli olduğunu söyledi.

    Etiketler: irlanda , Chicago , ABD
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