Ünlü gece kulübünün sahibi uyuşturucudan tutuklandı

Aramalarda, 34 kilo 254 gram esrar, 5 kilo 340 gram extasy hap, 500 gram bonzai hammaddesi ve 518 gram bonzai ele geçirildi.





Hakkında, uyuşturucu hap ve Skunk imal etme ve ticaretini yapma suçlamasıyla emniyette sorgulanan Mehmet Şah Demir’in de arasında bulunduğu 13 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Demir ve 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı.



Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın Demir’in ortağı olduğu geçmiş yıllarda basına yansımıştı. Demir, Ümit Karan’ın 38’inci yaş günü kutlamalarında gündeme gelmişti. 2014 yılındaki o kutlamada ünlü futbolcuya koç hediye etmişti.







