Ünlü futbolcular bu oyunda gey olduğunu açıklayacak!

Dört gözle beklenen popüler oyun Footbal Manager 2018, piyasaya sürülmesine iki hafta kala beta sürümü ile oyun severlere sunuldu. Oyunun 2018 versiyonunda bir ilke imza atıldı ve oyundaki en büyük sürpriz gey futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabilmesi oldu.



FM 2018, sporcuların eşcinsel olduklarını açıklayabildikleri ilk video oyun olarak tarihe geçti. Oyunun yapımcısı Sports Interactive (SI) söz konusu özelliğin ‘newgens’ denilen aşağıdan yetişen sahte oyuncularda geçerli olduğunu, gerçek oyuncularda bunu yapamadıklarını çünkü gerçek hayatta kimin eçcinsel olup olmadığını bilmediklerini belirtti.







Ancak gerçek hayatta eşcinsel olduğunu söyleyen LA Galaxy forveti Robbie Rogers gibi oyuncuların bilgileri beta versiyonda henüz güncellenmedi. SI, bu oyuncuların ilerleyen dönemde ekleneceğini belirtiyor.