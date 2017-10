Ünlü felsefe profesöründen ‘can’ eğitimi

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Türkiye’nin bugününü daha iyi anlamamıza ve geleceğe ilişkin öngörüler geliştirebilmemize katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmak için alanında öncü isimleri ağırlamaya devam ediyor. TEDMEM Kürsü’nün Ekim ayı konuğu ülkemizin en önemli felsefecilerinden Prof. Dr. Ahmet İnam oldu.

Eğitimi bir insan anlayışı olarak gören Prof. Dr. İnam; TEDMEM Kürsü’deki ‘Can Eğitimi’ başlıklı konuşması ile ‘can’ kavramı üzerinde durarak bu kavramın insanı şekillendiren eğitim içindeki yerini vurguladı. “Can, özlediğimiz bir bütünlük. İnsanın beden, duygu, akıl, çevre ve evrenle ilişkilerini sentezleyebilme özelliği” diyen Ahmet İnam, kendi öykümüzü yazabilmemiz için ‘can’ı yakalayabilecek bir nesil arayışında olmamız gerektiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM ADI ALTINDA ZARAR VERİYORUZ

Prof. İnam, “Vereceğimiz can eğitimi ufuk açacak, can olmanın enginliğini duyuracak bir eğitim olmalı. Can olmak aynı zamanda güzel insan olmak. Üniversiteye geldiklerinde içleri çıkmış, posaları kalmış bir gençlikle karşılaşıyoruz. Oysa gençlerimiz bizim can tomurcuklarımız. Onların enerjilerine ihtiyacımız var. Yalnızca para kazanmak için matematik öğreten, yaşam sevinci duymayan bir öğretmen ne öğretebilir gençlere? Yaşama sevincini duyamayan, can olmayan, yaşama beceriksizi insanlar eğitim alanından uzaklaştırılmalı. Çocuklarımıza eğitim adı altında zarar veriyoruz. Eğitimin, müfredattaki kazanımların ötesine geçerek insana dair bir düşünme ve hayata dair bir görüş kazandırması gerekir. Önemli olan matematik veya biyoloji testi çözmek değil, bu dersleri öğrenirken insana dair bir kavrayış edinebilmek. Eğitim anlayışımızın temelinde çok farkına varmadığımız insan ve hayat anlayışı bulunmalı. Her can biricik” diye konuştu.