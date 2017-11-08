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    Ünlü DJ son yolculuğuna uğurlandı

    Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)
    08.11.2017 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Merdivenlerden düşerek başını zemine çarpan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden DJ Hasan Köseoğlu'nun cenazesi, Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Babası akademisyen Baskın Oran ve sevenleri göz yaşlarına boğuldu.

    DJ’lik de yapan müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, geçen 23 Ekim’de, sabaha karşı geldiği Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi’ndeki evlerinin önündeki merdivenleri çıkarken, düşüp, başını yere çarptı. Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dünyaşamını yitirdi.

    DEDESİNİN MEZARININ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ

    Köseoğlu, bugün Adliye Camii’nde öğlende kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Köseoğlu’nun cenaze törenine üvey babası Baskın Oran, annesi Feyhan Görgün Oran, kardeşi Neyran Köseoğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Atare, oyuncu Birce Akalay ve eğlence sektörü işletmecileri ile arkadaşları katıldı. Köseoğlu’nun kız arkadaşlarından bir grubun sırtında ’Hasan K.’ yazılı Fenerbahçe formaları ile cenaze törenine katıldıkları görüldü.

    Baskın Oran ve anne Feyhan Görgün Oran, yakınlarının yardımıylaayakta durabildi. Birce Akalay ve Köseoğlu’nun bazı akrabaları, caminin önündeki tabutun üzerinde dakikalarca ağladı.

    Başkan Kocadon, "Böyle zamanlarda konuşmak en zoru. Genç yaşta çok değerli ve Bodrum’da sevilen bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Nur içinde yatsın" dedi.

    Baba Baskın Oran ise "Evlat acısını yaşamanın güçlüğünü çekiyoruz" dedi.

    Köseoğlu cenaze namazının ardından Gümbet Karaburgaz Mezarlığı’nda eski Bodrum belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün’ün mezarının üzerine defnedildi.

     

    Ünlü DJ son yolculuğuna uğurlandı

     

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