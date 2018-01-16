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    Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişme

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    16.01.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    TELEVİZYONDA yaptığı sağlık programları ile tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden bir haline gelen ve Kadıköy’deki evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunan diş hekimi Abdullah Doğan Bircan’ın (32) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Diş hekimi Bircan’ın intihar ettiğini belirten savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

    Kadıköy’de diş hekimliği yapan 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, 8 Haziran 2017 tarihinde eşi Selnur Bircan’ı Bakırköy’de yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktıktan sonra Kalamış’taki işyerine geldi. Öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşi Selnur Bircan, telefonla ulaşamayınca apartman görevlisini arayarak çilingir çağırmasını ve eve girmesini istedi.

    Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişmeApartman görevlisi Cengiz Akar, eve girdiğinde Doktor Bircan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Akar, hemen polis ve sağlık ekibi çağırırken, Bircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayın ardından, Abdullah Doğan Bircan’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Bircan’ın ölümünün intihar ederek yani kendi fiili neticesi meydana geldiği ve ölümün meydana gelmesinde başka bir şahsın kusur ve tesiri tespit edilememiş olduğundan, olayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

    Etiketler: diş hekimin ölümü
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