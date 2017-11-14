Ünlü çiftin kızı oyuncu oldu

Tipik bir Türk aile komedisi olarak yeniden yazılan oyunun gala gecesine; Haldun Dormen, Ali- Aysun Kocatepe ve annesi Ayten İnöntepe, İsmail Düvenci gibi birçok ünlü ismin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları katıldı.



İki perdelik komedi oyunu “Damadım Olur Musun”da; Nuri Gökaşan, İpek Tenolcay, Özdemir Çiftçioğlu, Ayşe Erbulak, İlkyaz Kocatepe ve Berkay Şanveren gibi oyuncular rol alıyor.



Ali- Aysun Kocatepe kızları İlkyaz'ı en ön sıradan izledi. 1990 doğumlu olan İlyaz Kocatepe, İstanbul Bilgi Üniversitesi sinema ve Televizyon Bölümü mezunu.



