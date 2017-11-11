Ünlü çifte para cezası şoku!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Doğa Rutkay ile gazeteci- yapımcı eşi Kerimcan Kamal’ın ortağı olduğu ’Cin By Göz’ adlı bistro-pub’a, geçen 13 Ağustos’ta yapılan denetim sonrasında; ses ve müzik saati limitini aştıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 Kasım’da yapılan encümen toplantısında alınan kararda, ’Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince 13/08/2017 tarihinde yapılan rutin denetimde; gece saat 01.00’den sonra canlı müzik yayını yapmaya devam eden 12012 Sokak No:26/A Çeşme/ İzmir adresinde faaliyet gösteren ’Cin By Göz’ unvanlı işletmeye, 25 bin 486 lira idari para cezası uygulanmasına’ denildi.



Üç yıl önce evlenen Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal çifti, Alaçatı’dan ev alıp işletmeye ortak olmuştu.

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