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    Ünlü çifte para cezası şoku!

    DHA
    11.11.2017 - 11:00 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Çeşme İlçesi’nde, Doğa Rutkay ile yapımcı eşi Kerimcan Kamal’ın ortağı olduğu restoran, bistro-pub’a, ses limiti aşıldığı için para cezası kesildi.

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Doğa Rutkay ile gazeteci- yapımcı eşi Kerimcan Kamal’ın ortağı olduğu ’Cin By Göz’ adlı bistro-pub’a, geçen 13 Ağustos’ta yapılan denetim sonrasında; ses ve müzik saati limitini aştıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 Kasım’da yapılan encümen toplantısında alınan kararda, ’Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince 13/08/2017 tarihinde yapılan rutin denetimde; gece saat 01.00’den sonra canlı müzik yayını yapmaya devam eden 12012 Sokak No:26/A Çeşme/ İzmir adresinde faaliyet gösteren ’Cin By Göz’ unvanlı işletmeye, 25 bin 486 lira idari para cezası uygulanmasına’ denildi.

    Üç yıl önce evlenen Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal çifti, Alaçatı’dan ev alıp işletmeye ortak olmuştu.

     

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