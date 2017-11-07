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Ünlü CEO'lardan iş kurmak isteyenlere tavsiyeler

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü CEOlar her zaman girişimcilere ilham kaynağı oluyor. İşte CEOlar'dan girişimcilere tavsiyeler...

Dünyaca ünlü CEO'ların her yerde dile getirdikleri altın öğütler pek çok genç girişimciye de iş kurma anlamında ilham vermeye deavm ediyor. Kendi hayat tecrübelerinden yola çıkan ünlü CEO'lar, zirveye ulaşmanın doğru adımlarla mümkün olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte ünlü CEO'lardan iş kurmak isteyenlere tavsiyeler:

Mark Zuckerberg

Dünyaca ünlü sosyal ağ Facebook'un kurucularından biri olan Mark Zuckerberg, genç girişimcilere yaptıkları işin onları tatmin etmesi gerektiğini öğütlüyor. "Sizi tatmin etmeyen hiçbir şey için boşa vakit harcamayın" diye öğüt veren ünlü girişimci, başarının sırrının elinizden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söylüyor.

Larry Ellison

Dünyaca ünlü IT şirketi Oracle'ın CEO'su olan Larry Ellison gençlere farklı ve sıradışı fikirlere sahip olmalarını öğütlüyor. "Başarılı bir uğraş içerisinde olduğunuzu en iyi başkalarının garip bakışlarına maruz kaldığınızda anlarsınız" diyen Ellison, sıradışı olmanın önemine değiniyor.

Michael Dell

Bilişim şirketi Dell'in CEO'su olan Michael Dell, genç girişimcilere iş hayatında başarılı olmak için çok zeki veya çok iyi bir üniversiteden mezun olmak gerekmediğini söylüyor. Dell'e göre başarının anahtarı iyi bir hayal ve projelendirme.

Kevin Plank

Under Armour spor giyim markasının CEO'su olan Kevin Plank, hiçbir zaman doğru zamanı beklememek gerektiğinin altını çiziyor. Genç girişimcilere hemen şimdi işe koyulmaları gerektiğini ve bahanelere sığınmamaları gerektiğini öğütlüyor.

Jeffrey Immelt

General Electric CEO'su olan Immelt, başarısız olmanın korkulacak bir şey olmadığını ve genç girişimcilerin başarısızlıkla birlikte daha fazla özgüvene sahip olacaklarını belirtiyor. Başarısızlığı öğrenme aracına çevirebilenlerin yollarının açık olduğunu belirtiyor.

Tim Cook

Apple'ın yeni CEO'su olan Tim Cook, genç girişimciler için hayatın kırılgan olduğunu ve yarın ne olacağının garantisinin olmadığını belirtiyor. Bu nedenle girişimcilere ellerindekinin en iyisini yapmaya odaklanmalarını tavsiye ediyor.

Sam Walton

Walmart'ın CEO'su olan ünlü girişimci Sam Walton, yüksek beklentilerle işe başlamamak gerektiğinin altını çiziyor. Walton'a göre iş hedeflerini her zaman yüksek belirlemek başarılı olmanın da en önemli anahtarı.

Larry Page

Google CEO'su olan Larry Page, girişimcilere sabah kalkmak için hevesli oldukları bir iş fikrine sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Ünlü CEO, bunun aynı zamanda dünyayı değiştirmeye hevesli olmak anlamına geldiğini de belirtiyor.

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