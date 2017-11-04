Ünlü aktöre cinsel taciz soruşturması açıldı

Londra polisi, 2008 yılında yaşandığı öne sürülen bir olayla ilgili kendilerine başvuru yapıldığını doğruladı. Ancak bu kişinin Kevin Spacey olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Emniyet sözcüsü olay zamanı 23 yaşında olduğunu açıklayan bu kişinin ifadesinin alındığını ama şikayetle ilgili gözaltı yapılmadığını söyledi.

58 yaşındaki Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddialarının artması sonrası Perşembe günü yaptığı açıklamada, tedavi olacağını duyurmuştu.

Ödüllü popüler dizi House of Cards'ın ekibinden adlarını vermeyen 8 kişi de ünlü aktöre taciz suçlaması yöneltti. Vulture adlı internet sitesine konuşan bir diğer kişi ise "Spacey evinde bana tecavüz etmeye çalıştı" dedi.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla CNN televizyonuna konuşan House of Cards ekibinden 8 kişi Kevin Spacey'nin sette genç erkekleri "ağına düşürmeye çalıştığını" söyledi.

Ekiptekiler sözlü şekilde ve sarkıntılık yaparak tacizde bulunduğunu söyledikleri Spacey'yi ayrıca "zehirli bir ortam yaratmakla" suçladı.

House of Cards'ın yine adı açıklanmayan bir yapım asistanı da, Spacey'nin kullandığı arabayla sete gelirlerken kendisini uygunsuz şekilde dokunarak taciz ettiğini belirtti.

Asistan, "Şok olmuştum. Dizideki rolü bakımından çok güçlü biriydi, ben ise hiyerarşinin en altlarıydaydım" dedi ve ünlü aktörün kendisine daha sonra bir kez de çekim sırasında eşyalarını koyduğu karavanda sarkıntılık yaptığını söyledi.

Dizide çalışan diğer kişiler de bu ifadeleri destekleyerek Spacey'nin birlikte çalıştığı birçok insanı sık sık taciz ettiğini ve onlara dokunduğunu söylediler.

Kevin Spacey'e yönelik bir diğer iddia da Vulture adlı internet sitesinde adını açıklamayan bir erkek tarafından dile getirildi.

12 yaşındayken Spacey'nin verdiği bir oyunculuk kursuna katıldığını söyleyen bu kişi, iki yıl sonra aktörle aralarında cinsel ilişki başladığını anlattı, "15 yaşına geldiğimde Spacey evimde bana tecavüz etmeye çalıştı bunun üzerine ilişkimize son verdim" dedi.

Apacey ilk olarak geçen hafta sonu Amerikalı aktör Anthony Rapp tarafından suçlanmış, Rapp 1984 yılında kendisi henüz 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini söylemişti.