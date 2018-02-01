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    Üniversiteyle siber güvenlik için işbirliği

    Hürriyet Eğitim
    01.02.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler üretmek amacıyla İzmir’de bir vakıf üniversitesi ile HAVELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek Siber İstihbarat Laboratuvarı’nda, bir yandan ülkemizin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu yazılımlar geliştirilirken bir yandan da bu alanda uzman yetiştirilecek.

    Siber güvenlikte milli çözümler üretilmesine katkı sağlamak için Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi ve bilişim kurumlarından HAVELSAN ile Yaşar Üniversitesi arasonda işbirliği protokolü imzaladı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından, Siber İstihbarat Laboratuvarı’nı hayata geçirecek protokol imzalandı. Koordinatörlüklerini HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürünleşme Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ile Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz’un yapacağı laboratuvarda, bir yandan siber güvenlik ihtiyacına yönelik sistemler ve ürünler geliştirilirken diğer yandan da araştırmacılar desteklenerek bu alanda uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

    “YERLİ VE MİLLİ VURGUSU”
    “Yerli ve milli olmadıkça siber güvenlikten bahsedilemez. Gerisi kendimizi kandırmak olur” diyen HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “HAVELSAN olarak bu alanı kendi yazılımlarımızla var etmek için çalışıyoruz. Buradaki işbirliğiyle de sıfırdan yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Dünyada 2 milyon siber güvenlik uzmanı açığı söz konusu. Türkiye’de de siber güvenlik uzmanı ihtiyacı 20 bin civarında. Bu uzman açığı ancak üniversitelerimizin bu konuda işbirliği ile kapanabilir. Açık büyüdükçe risk ve eksikliklere karşı zafiyetimiz artarak devam eder. Bu laboratuvarda yerli yazılımlar üretilirken aynı zamanda uzmanlar da yetiştirilecek” dedi.

    “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLARAK YER ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”
    Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Dünyada, yılda 80-90 milyon siber güvenlik olayı yaşanıyor. Saldırıların sayısı kadar, yarattığı hasarın maddi boyutları da ürkütücü. 2019’da rakamın 2,1 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Siber güvenlikte devlet, özel sektör ve tüm bilim kurumlarına önemli görevler düşüyor. Biz de akademik programlarımızla, araştırma konularıyla, kurduğumuz siber güvenlik laboratuvarı ile yüksek lisans ve doktora programımızla bu alana büyük önem veriyoruz. Sorunların çözümünde, üniversite olarak mutlaka öncü olarak yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu işbirliğini de bu nedenle çok önemsiyoruz” diye konuştu.

     

    Etiketler: Yaşar Üniversitesi , Prof. Dr. Cemali Dinçer , Siber Güvenlik
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