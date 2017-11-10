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    Üniversiteyi kazanıp mezun olamayan açıköğretim liselilere ikinci şans

    Hürriyet Eğitim
    10.11.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Açıköğretim lisesinden mezun olamamış, ancak üniversiteyi kazanan öğrencilere sınav hakkı tanındı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim liselerinden mezun olamamış ancak yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş öğrencilere sınav hakkı tanıdı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş olmasına rağmen açıköğretim liselerinden mezun olamayan öğrencilere 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak açıkokullar sınavlarına giriş hakkı tanındı. Yüksekokul ya da üniversiteye kayıt yaptırmış açıköğretim lisesi öğrencilerinin başvuru kayıtları 13-14-15 Kasım’da alınacak.

     

     

     

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