Üniversiteyi kazanıp mezun olamayan açıköğretim liselilere ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim liselerinden mezun olamamış ancak yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş öğrencilere sınav hakkı tanıdı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş olmasına rağmen açıköğretim liselerinden mezun olamayan öğrencilere 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak açıkokullar sınavlarına giriş hakkı tanındı. Yüksekokul ya da üniversiteye kayıt yaptırmış açıköğretim lisesi öğrencilerinin başvuru kayıtları 13-14-15 Kasım’da alınacak.