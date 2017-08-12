Üniversiteye yüksek lisans programları açıldı

Kırklareli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin verdiği eğitimle öğrencilerini geleceğe hazırlarken lisansüstü eğitimde açtığı programlarla da geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiği belirtilerek, tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ve öğrenci sayıları her geçen yıl hızla arttığı ifade edildi. 2017-2018 akademik yılı güz yarıyılında ilk defa öğrenci alacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programı ile birlikte Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde tezli yüksek lisans program sayısı 7’ye ulaştı.

Fen Bilimleri Enstitüsünde; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik ve Kimya anabilim dallarında tezli yüksek lisans programları bulunuyor. Diğer anabilim dalları ile birlikte yeni açılan İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalının hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programlarına 2017-2018 akademik yılında (tezli yüksek lisans programı için 20, tezsiz yüksek lisans programı için de 100 öğrenci olmak üzere) ilk defa öğrenci alınacak.

Açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacının, iş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmek olduğu belirtildi. Kırklareli Üniversitesinin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezli yüksek lisans ve doktora başvuruları 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde; tezsiz yüksek lisans başvuruları ise 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.