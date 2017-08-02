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    Üniversiteye yol yapılırken bulundu!

    Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)
    02 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:39

    KONYA’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'ndeki inşaat alanındaki yol yapım çalışması sırasında 'Geç Roma' dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 2 bin yıllık mezar bulundu. İçerisinde kafatası ve kemik parçaları olan mezar alanı koruma altına alındı.

    Olay, Meram İlçesi Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde meydana geldi.

    Üniversitenin yeni yapılan inşaatlarının bulunduğu bölgede iş makinesi ile gerçekleştirilen yol yapım çalışması sırasında, düzenleme yapılan topraklık alanda bir oyuk oluştu.

    Üniversiteye yol yapılırken bulundu
    Çalışanlar tarafından yapılan inceleme sonrası oyuğun mezar olduğu belirlendi. Yetkililer durumu polis ve Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

    Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri mezarda inceleme yaptı. İçerisinde kafatası ile kemik parçaları bulunan ve 'Geç Roma' dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar alanı koruma altına alındı.

    Üniversiteye yol yapılırken bulundu

    Polis ekiplerinin de inceleme yaptığı ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tahmin edilen mezarda alanında kazı çalışması başlatılacağı öğrenildi.

    Etiketler: Konya , 2 bin yıllık mezar , genç roma dönemi
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