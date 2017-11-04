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    Üniversiteye yeni bölümler açılıyor

    İHA
    04.11.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısının artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

    Yapılan çalışmalar sonucu üniversitede 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim verecek iki yeni programın açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı. Iğdır Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında “Odyometri ve Optisyenlik” olmak üzere iki yeni programın açılması ile ilgili olarak yapılan teklifin, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmesi ile ilgili prosedür tamamlanmış oldu. İlgili bölümlere önümüzdeki eğitim yılında öğrenci alımı yapılması kesinleşti.

    Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yeni bölümlerin açılması ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda yeni programların açılacağına inandığını söyledi.

     

     

     

     

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