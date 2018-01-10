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    Üniversiteye ‘UNESCO Kürsüsü’ kuruluyor

    Hürriyet Eğitim
    10.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin ‘Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü’ kurmak için yaptığı başvuru UNESCO Paris tarafından kabul edildi.

    İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ‘Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü’ kuruluyor. UNESCO Paris Yüksek Öğretim Birimi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucunda kurulan UNESCO Kürsüsü, BİLGİ Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Merkezi  bünyesinde faaliyet gösterecek. Bilgi, UNESCO Kürsüsü ile birlikte UNESCO çatısı altında uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurularak çok ortaklı kültür projeleri gerçekleştirilecek. Türkiye’de kültür politikalarıyla ilgili çalışma yapan akademisyenler ve öğrenciler için de yeni bir uluslararası platform oluşturulmuş olacak. Ayrıca,  kültürel diplomasi alanında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yeni atılımlarda bulunulabilecek.

    Etiketler: Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü , Akademisyen , ÖĞRENCİ
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