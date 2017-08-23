Üniversiteye tam üyelik

1949’da Londra’da kurulan ve dünyanın en eski uluslararası, gönüllü öğrenci organizasyonlarından biri olan IPSF; gelişen halk sağlığını bilgi, eğitim ve sosyal ağların yanında yayınlar ve profesyonel girişimler aracılığı ile destekleyen, uluslararası faaliyet gösteren bir eczacılık öğrencileri organizasyonu olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNESCO ile resmi ilişkiler içinde bulunuyor. Günümüzde federasyon 350 binin üzerinde eczacılık öğrencisi ve yeni mezunu dünya çapında 84 ülkede temsil ediyor.

EMUPSS, söz konusu uluslararası etkinlikte büyük bir başarıya imza atarak, Öğrenci Değişim Programı Başkanı Safiye Çağansel’in sunumunun ardından IPSF’den tam üyelik aldı. EMUPSS tarafından yapılan açıklamada, KKTC’nin uluslararası eczacılık fakültesi öğrencileri arasında temsiliyetinin resmiyet kazanmasından dolayı duyulan memnuniyet aktarıldı. Açıklamada, EMUPSS’nin IPSF’ye aldığı tam üyelik hakkına katkısı olan herkese teşekkür edildi.

OY HAKKI ELDE ETTİK

Üyelik sayesinde söz konusu dünya kongresinde oy hakkı elde eden Çağansel, şunları söyledi:

“30 Temmuz- 9 Ağustos 2015 arasında Hindistan’daki sunumumun ardından başlayan IPSF yolculuğuna yenisini ekleyerek bu yıl Kıbrıs’tan dünyada ilk ve tek olarak, kongrede bulunan 54 oy verebilen diğer tam üye ülkelerin tamamının pozitif oylamasıyla, resmi olarak tam üye statüsüne kabul edildik. Bunun sonucunda IPSF genel kurulunda önerge sunma ve oy verme haklarımızı kullandık. Her yıl gerçekleşen IPSF dünya kongresine, dünyanın dört bir yanından 500’ün üzerinde katılım olmaktadır. Bu yıl EMUPSS’ten ben, Keishid Abtahi ve Nashat Habbabah olmak üzere toplamda 3 kişi katıldık. Üyeliğimiz süresince aktif ve özellikle IPSF Öğrenci Değişim Programı’ndaki (SEP) başarılarımız sonucunda EMUPSS olarak En İyi Yeni IPSF Üyesi olarak seçildik ve ödüllendirildik.”