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    Üniversiteye simülasyon laboratuvarı

    Hürriyet Eğitim
    09.02.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Üniversitede ‘Simülasyon ve Optimizasyon Laboratuvarı (SIMOPT)’ açıldı. Laboratuvardan tüm lisansüstü ve araştırma yapan lisans öğrencileri faydalanabilecek.

    Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğrenciler için ‘Simülasyon ve Optimizasyon Laboratuvarı (SIMOPT)’ açıldı. Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu içindeki laboratuvarın açılışını Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Akgün ve öğrenciler birlikte yaptı. Rektör Sabuncuoğlu ve öğretim üyeleri laboratuvarı gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere veri madenciliğinin günümüzde büyük önem kazandığını anlatan Sabuncuoğlu, “ABD’de endüstri mühendislerinin yüzde 15’i veri madenciliği alanında çalışıyor. Bu rakam az değil. ABD gibi dünyanın tüketiminin yüzde 25’ine sahip bir ülkede endüstri mühendislerinin yüzde 15’i bu alana kaymış. Ne kadar önü açık bir alanda eğitim görüyorsunuz” dedi.

    Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Akgün ise laboratuvardan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün tüm lisansüstü öğrencileri ve araştırma yapan lisans öğrencileri faydalanabileceğini söyledi.

    Etiketler: Üniversite , Simülasyon , Abdullah Gül Üniversitesi , Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu , ÖĞRENCİ , SIMOPT
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