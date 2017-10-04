Üniversiteye ‘Siber Güvenlik Merkezi’ açıldı

Online sistemler için gerekli siber güvenliği sağlayabilecek uzman iş gücünün yetiştirilmesi ve şirketlere güvenlik açığı konusunda danışmanlık verilmesi amacıyla kurulan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi, üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde açıldı.

BAÜ Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, açılışını yaptıkları Siber Güvenlik Merkezi'nde adeta canlı bir sistem gibi kendisini sürekli yenileyen ve 5’inci boyut olarak da adlandırılan siber harekat alanında eğitim vererek, özgün projeler yaparak, uygulamalı lisans tezleri üreterek milli güvenliğe büyük katkılar sağlayacaklarını belirtti.

Rektör Yalçın, savunma ve güvenlik gibi kavramların, tarih öncesi dönemi de kapsayan süreç içinde büyük önem taşıdığını, bilim ve teknolojinin gelişmesinde öncü rol oynadığını anlattı.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalardaki hız ve gelişmelerin, toplumsal dönüşüm süreçlerini de kısalttığını anlatan Yalçın, bu gelişmelerin, lisansüstü çalışmalarla başlayan sürecin çok kısa bir zaman diliminde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanabilecekleri teknolojilerin dönüşmesine yol açtığını söyledi. Yalçın, bu dönüşümün en önemli alanlarından birinin de bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir arada kullanımından doğan bilgi teknolojileri olduğunu söyledi.

"KRİTİK ALTYAPILARIN KORUNMASI"

Özellikle 1990'lı yılların başından itibaren ticari olarak kullanılmaya başlanan internete her ortamda ulaşılması isteğinin akıllı telefonlarla tablet ve bilgisayarların geliştirilmesinde itici güç olurken, siber uzay kavramını da günlük hayata dahil ettiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Siber uzay, internetin tüm bilgi sistemlerini birbirlerine bağlamasıyla ortaya çıkmıştı. Söz konusu ortam, takip eden yıllarda sadece bilgi sistemleriyle sınırlı kalmamış, hayatımızı doğrudan etkileyen çok geniş bir yelpazedeki sistemlerle de etkileşime girdi. Bu etkileşim sonunda bilgi sistemlerinin kullandığı bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına ve kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapılara dönüşmüş ve bu yapılar kısaca kritik altyapılar olarak adlandırıldı. Kritik altyapılarının korunması ise doğrudan milli güvenlik sorunu haline geldi. Bu kapsamda siber çevre, organizasyonlar ve kullanıcının varlıklarını korumak için kullanılabilir araçlar, politikalar, güvenlik konseptleri, güvenlik önlemleri, kurallar, risk yönetimi, eylemler, eğitimler, birer teknolojiler bütünü olarak tanımlayabileceğimiz siber güvenlik kavramı adeta canlı bir sistem gibi günlük hayatımızda yer aldı."

İNSAN GÜCÜ

Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, açılışını yaptıkları merkezin duvarında bulunan dev ekranda dünya üzerindeki saldırıları modelleyen bir yazılıma ait görüntülerin görülebildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu görüntüler aslında hem ülke hem toplum hem de birey olarak nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu tehditle başa çıkabilmemiz için siber saldırıları erken ikaz sistemleriyle belirleyebilmemiz, belirleyebildiğimiz bu tehditleri tamamlayıp tasnif edebilmemiz, tasnif edilen tehditlerle mücadele edebilmemiz ve tüm işlemleri yaparken kendi sistemlerimizi de koruma altına alabilmemiz gerekiyor. Tüm bu savunma faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belirli periyotlarla güncellenen ulusal siber güvenlik strateji belgesinde de belirtildiği gibi bu alanda yetişmiş insan gücünü sağlayacak insan gücünün tasarlanarak uygulanması hayati öneme sahip."

Yalçın, bu merkezde adeta canlı bir sistem gibi kendisini sürekli yenileyen ve 5’inci boyut olarak da adlandırılan siber harekat alanında eğitim vererek, özgün projeler yaparak, uygulamalı lisans tezleri üreterek milli güvenliğe büyük katkılar sağlayacaklarına inandığını söyledi.

Rektör Yalçın’ın ardından BAU Global Başkanı Enver Yücel ve BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca’da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Siber Güvenlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, TÜBİTAK BİLGEM Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür Karlıtepe de katıldı.