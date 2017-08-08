Üniversiteye rektör yardımcısı atandı

08 Ağustos 2017 - 15:10Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:12
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcılığı görevine 2015-2017 yılları arası Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokul Müdürü olarak görevini yürüten Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ü atadı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.