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    Üniversiteye rektör yardımcısı atandı

    DHA
    08 Ağustos 2017 - 15:10Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:12

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcılığı görevine 2015-2017 yılları arası Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokul Müdürü olarak görevini yürüten Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ü atadı.

    Son olarak OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Öztürk, 4 Ağustos itibariyle Rektör Yardımcılığı görevine başladı.

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , rektör yardımcısı , atama
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