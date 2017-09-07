Üniversiteye kayıt olacaktı... Bir aile yok oldu

Bursa'nın Kestel ile İnegöl İlçeleri arasında bulunan Babasultan Mevkii'ndeki bu sabah saat 07.15'de meydana gelen trafik kazasında, Ali Gültekin'in kullandığı 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İnegöl'deki yol çalışması inşaatında çalışan işçileri taşıyan Fatih Şahin yönetimindeki 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisi ile ayçiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan sürücü Ali Gültekin, eşi Satı Gültekin ile Emin, Engin, Ercan, Gülizar ve 9 yaşında olduğu belirlenen Ebru Gültekin olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralanan 18 işçi ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından ayçiçeği tarlasında bulunan ailelerin olayın şokunu üzerinden attıktan sonra cesetler yerdeyken çalışmaya devam etmeleri dikkat çekti. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

OĞLUNU ÜNİVERSİTEYE KAYDETTİRMEK İÇİN BURSA'YA GELİYORDU

Ali Gültekin'in, bu yıl Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan oğlu Engin'in kaydı için eşi, çocukları ve kardeşi ile Bursa'ya geldiği öğrenildi.

ÖLENLER ARASINDA BABAM VAR MI DİYE KOŞTU

Bu arada kaza haberini alan yaralı işcilerden İlhami Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz haberi duyunca olay yerine koştu. Jandarmanın engellemek istediği Ahmet Yılmaz, koşarak olay yerine gidip ölenlerin arasında babasının olmadığını öğrenince, bu kez yine koşarak otomobiline binip İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

"YA ARACIN LASTİĞİ PATLADI VEYA ŞÖFÖRÜ UYUDU"

Bursa’nın İnegöl İlçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği hafif ticari aracın çarparak 18 kişinin yaralandığı servis aracın sürücüsü Fatih Şahin kaza anını, geçmiş olsun ziyaretine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'a anlattı. Şahin, "Araç karşı şeritten geliyordu. Bir anda önümüze atladı. Durma şansımız yoktu. Ya aracın lastiği patladı ya da sürücü uyudu" dedi. Bursa il Sağlık Müdürü Özcan Akan kaza sonrası bir İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7'sinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 1 kişinin Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini diğerlerinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

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