Üniversiteye inovasyon merkezi

Üniversite-sanayi işbirlikleri, ülke ekonomilerine büyük katkılar sağlıyor. General Electric ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığıyla kurulan inovasyon merkezinde, girişimcilik ekosistemi ve müşteri odaklı yenilikçilik ortamının gelişmesi desteklenecek. Merkezde kurulan laboratuvarda, GE tarafından sağlanan 3 boyutlu yazıcılar, enjeksiyon cihazı, lazer kesiciler ve CNC tezgahları gibi öğrencilerin inovatif çalışmalar yapmasını sağlayacak birçok son model makine bulunuyor.

ARAŞTIRMAYA DAHA ÇOK YATIRIM YAPMALIYIZ

Merkezin tanıtım toplantısında konuşan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü Özyeğin, üniversite-sanayi işbirliklerine dikkat çekerek, “Girişimciliği destekliyoruz. Burası öğrencilerimizin yenilikçi fikirlerini özgürce hayata geçirebilecekleri bir eğitim kurumu. Bununla birlikte öğrencilerimizin kariyerlerini de destekliyoruz. Sanayi-üniversite işbirlikleri inovasyonu hayata geçirmek için çok önemli. Türkiye, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 2’sini araştırmaya harcıyor. Ancak bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var” diye konuştu.

BU DİĞER ÜNİVERSİTELERE DE ÖRNEK OLMALI

General Electric Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Başkanı ve CEO’su Nabil Habayeb ise, Türkiye’de üniversitelerin inovasyonu desteklemesi için kuracakları başarılı işbirliklerinin, ülke ekonomilerine sağladığı olumlu katkıya dikkat çekti. Habayeb, “Özyeğin, Türkiye’de inovasyona verdiği destekle öne çıkıyor. Burada kurduğumuz işbirliğinin diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ortaklıklar ülke ekonomileri ve gençlerimizin geleceğe çok büyük katkılar sunacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk ise, sanayi-üniversite işbirliklerinin, kendilerinin eğitim yaklaşımında tamamlayıcı bir unsur olduğunu belirtti.