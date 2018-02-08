Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversiteye inovasyon merkezi

    Üniversiteye inovasyon merkezi

    Önder ÖNDEŞ
    08.02.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Üniversite-endüstri işbirliklerine bir yenisi eklendi. General Electric (GE) ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığıyla Çekmeköy Kampüsü’ndeki ÖzÜ-X binasında yeni bir inovasyon merkezi açıldı. Merkezde, General Electric’in desteğiyle 3 boyutlu yazıcılar, enjeksiyon cihazı ve lazer kesiciler gibi birçok makine yer alıyor.

    Üniversite-sanayi işbirlikleri, ülke ekonomilerine büyük katkılar sağlıyor. General Electric ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığıyla kurulan inovasyon merkezinde, girişimcilik ekosistemi ve müşteri odaklı yenilikçilik ortamının gelişmesi desteklenecek. Merkezde kurulan laboratuvarda, GE tarafından sağlanan 3 boyutlu yazıcılar, enjeksiyon cihazı, lazer kesiciler ve CNC tezgahları gibi öğrencilerin inovatif çalışmalar yapmasını sağlayacak birçok son model makine bulunuyor.

    ARAŞTIRMAYA DAHA ÇOK YATIRIM YAPMALIYIZ
    Merkezin tanıtım toplantısında konuşan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü Özyeğin, üniversite-sanayi işbirliklerine dikkat çekerek, “Girişimciliği destekliyoruz. Burası öğrencilerimizin yenilikçi fikirlerini özgürce hayata geçirebilecekleri bir eğitim kurumu. Bununla birlikte öğrencilerimizin kariyerlerini de destekliyoruz. Sanayi-üniversite işbirlikleri inovasyonu hayata geçirmek için çok önemli. Türkiye, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 2’sini araştırmaya harcıyor. Ancak bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var” diye konuştu.

    BU DİĞER ÜNİVERSİTELERE DE ÖRNEK OLMALI
    General Electric Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Başkanı ve CEO’su Nabil Habayeb ise, Türkiye’de üniversitelerin inovasyonu desteklemesi için kuracakları başarılı işbirliklerinin, ülke ekonomilerine sağladığı olumlu katkıya dikkat çekti. Habayeb, “Özyeğin, Türkiye’de inovasyona verdiği destekle öne çıkıyor. Burada kurduğumuz işbirliğinin diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ortaklıklar ülke ekonomileri ve gençlerimizin geleceğe çok büyük katkılar sunacak” dedi.

    Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk ise, sanayi-üniversite işbirliklerinin, kendilerinin eğitim yaklaşımında tamamlayıcı bir unsur olduğunu belirtti.

    Etiketler: Üniversite , Özyeğin Üniversitesi , Prof. Dr. Esra Gençtürk , inovasyon merkezi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri