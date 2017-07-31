Üniversiteye hazırlanmanın bedeli: En az 50 bin TL

50 yıldır varlığını sürdüren dershaneler, 1 Eylül 2015 itibariyle tarih oldu. Bazıları kapandı, bazılarıysa özel okula ya da kursa dönüştü. Özel öğretimdeki yenilikler bununla bitmedi. Etüt merkezleri 29 Temmuz’da kapandı. Özel öğretim kursları ise bugünden sonra tek dersten faaliyet gösterecek. Dönüşümünü tamamlamayanlara ceza kesilecek ve kapatılacak. Peki, sınavlara hazırlık için destek almak isteyenler nerelere gidebilecek? Bir adayın sınava hazırlık maliyeti ne kadar olacak?

Sınava hazırlığın yeni yollarını araştırmak için ‘bir veli olarak’ özel öğretim merkezlerinin yolunu tuttuk.



‘RESMİ OLARAK ÖYLE’ AMA...

Pazarlıktan önce ‘tek ders kuralı’nı sorduğumuz kurs yöneticileri, ağız birliği etmiş gibi “Resmi olarak öyle” diyor. Bunu açmalarını istediğimizde bir yönetici şunları söylüyor: “Dershanelerin adı değişti, kurs oldu. Tek ders kuralı ruhsat için. Biz resmi olarak matematik kursuyuz. Ama öğrenci burada tüm dersleri görecek.” Konu anlatım kitapları, soru bankalarıyla kurs fiyatları, mezunlar için 4 bin 500 ile 8 bin; 12’nci sınıf öğrencileri için 3 bin 500 ile 6 bin lira arasında.

8’inci sınıfların girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamındaki ortak sınavlar için de aileler etüt merkezlerine yöneliyordu. Ödevlere destek, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili eğitim vermek için açılan merkezler, MEB’in açıklamasına göre ‘TEOG hazırlık dershanesi’ne dönüştüğü gerekçesiyle kapatıldı. Ancak ziyaret ettiğimiz bir etüt merkezi gelecek dönem için kayıt alıyordu. Fiyatlar ise 3 ile 4 bin lira arasındaydı. Etüt Merkezleri Birliği Derneği Başkanı Mehmet Maşuk Şahin, dönüşüm için tanınan sürenin çok kısa olduğunu belirterek, “Bir kolaylık sağlanmazsa kaçak kurumların sayısı artacak” diyor.

ÖZEL DERSE TALEP ARTTI

HER yıl bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı TEOG ve üniversite sınavlarına hazırlananlar için seçeneklerden biri de, özel dersler. Veliler, önümüzdeki yıl için çok sayıda öğretmenin kapısını çalıyor. Bunun için kurulan bazı sitelerin koordinatörleri velilerin “Şu üniversite mezunu olsun. Kadın ya da erkek olsun” gibi talebine göre yönlendirme yapıyor. Kimi sitelerde ders vereceklerin ismi, ücretleri, yaşı, okuduğu ya da mezun olduğu üniversite, fotoğrafı, kafe ya da eve gelme seçenekleri, öğrencilerinin kaçının yerleştiği gibi bilgiler yer alıyor. Özel ders fiyatları, bir düzenleme olmadığı için değişiyor. Hoca tecrübesine göre de artabiliyor. Üniversiteye girişin ilk adımı YGS’ye hazırlanan bir öğrenci, 7 ay yani eylülden sınavın yapılacağı marta kadar, tüm derslerden ‘tecrübeli’ hocalardan haftada bir saat ders aldığında maaliyet ortalama 40 bin 320 lirayı buluyor. LYS’ye girmeye hak kazanılırsa marttan hazirana kadarki süreçte de maliyet ortalama 10 ile 16 bin lira arasında değişiyor. Yani üniversiteye hazırlığın toplam maliyeti en az 50 bin lira. TEOG’da da öğrencinin her dersten haftada bir saat eğitim gördüğü düşünüldüğünde ortalama yıllık maaliyet 22 bin 400 liraya çıkabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Özel öğretim kursları dava konusu da oldu. Bu kurslar Ağustos 2015’te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üç dersle tanımlandı. Anayasa Mahkemesi üç dersi az buldu. Bakanlık Nisan 2016’da yeni düzenleme yaparak bunu 5’e çıkardı. Ekim 2016’da yeni düzenlemeyle yalnızca bir dersten kurs açma izni verildi. Kurumlardan 1 Ağustos’a kadar bir dersten faaliyet gösterecek şekilde hazırlanmaları istendi. Dönüşümlerini tamamlamayanlara ceza kesileceği ve kapatılacağı açıklandı.