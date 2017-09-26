Üniversiteye girişte yeni sistem: Tek aşama, 2 gün

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın TEOG’un yanı sıra üniversite sınavlarında da bir çalışma olacağını söylemesi üzerine gündeme gelen “yeni sistem nasıl olacak” sorusu dün yanıtını buldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ‘2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, yeni üniversiteye giriş sisteminin ana ilkelerini şöyle açıkladı:

SINAVSIZ GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL

“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda bugün için sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte giriş sisteminde aksayan tarafları giderecek, sınav stresini azaltacak, daha sade bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

BİR HAFTA SONUNDA BİTECEK

Şu anda ugulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam beş gün sürmektedir. Nerede ise dört aya yayılan bu durum, lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlıyoruz.

Diğer önemli değişiklik ise puan türlerind. Şu an var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmaktadır. Ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltıyor. İlaveten bazı puan türleri arasında da akademik farklılık zaten çok az olarak ortaya çıkmakta. Bundan dolayı bu 18 puan türü azaltılacak. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin ise her puan türünde etkisi olacak. Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına da asla gelmemelidir.

ENDİŞEYE KAPILMAYIN

Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla endişeye kapılmasınlar. Sorular, aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz, çalışma yöntemlerini değiştirmesinler, sadece sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Yeni düzenleme ile sınavı daha yalın, daha sade ve daha sistemli, yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz.”

YGS KALKTI 18 YERİNE 4 PUAN TÜRÜ

2010 yılında geçilen iki aşamalı sınav uygulaması değişiyor. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)

arasındaki ayrım kalkıyor. Artık çoklu oturumla tek sınav yapılacak. YGS-LYS sisteminde mart ve haziran aylarında üç hafta sonuna yayılan ve toplam beş gün süren üniversite sınavları, bir hafta sonunda yani 2 günde yapılacak.

BARAJ DEVAM EDECEK

YGS’de 6, LYS’de 12, toplam 18 olan puan türü de azalıyor. Yeni sistemde yükseköğretim programlarına 4 puan türüyle girilecek. Bu puan türleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları olacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Mevcut sistemde var olan üniversite sınavında baraj uygulaması sürecek. Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk fakülteleri gibi bazı alanlara getirilen başarı sıralaması şartı devam edecek. YÖK yetkilileri, yeni sistemin “büyük ihtimalle” bu yıl haziran ayında uygulanacağını belirttiler.

MEVCUT SİSTEM NASIL

ÜNİVERSİTEYE giriş sınavı, 1999-2010 yılları arasında tek sınav olarak uygulanırken, 2010’da iki sınav uygulamasına geçilerek son şeklini aldı. Buna göre; ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması YGS, ortak ve tek sınav olarak yapılıyor. YGS, ortaöğretimini başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilere uygulanıyor. Bu sınavla, açıköğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanı, lisans programlarına yerleştirme amacıyla yapılacak LYS’ye girebilmek için aranan asgari başarı puanı belirleniyor.

İKİNCİ AŞAMA

İkinci aşama olan LYS ise adayların bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmedeki puanını belirleyen sınavlar. Bu sınavlar LYS 1 (Matematik – Geometri), LYS 2 (Fizik – Kimya – Biyoloji), LYS 3 (Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya 1), LYS 4 (Tarih – Coğrafya 2 – Felsefe) ve LYS 5 (Yabancı Dil) olmak üzere beş alanda, iki hafta sonunda ve ayrı ayrı oturumlarda yapılıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

UYGULAMA TARİHİ NETLEŞTİRİLMELİ

Salim Ünsal (Rehberlik Uzmanı): İki ayaklı tek sınav gibi. 1999 sonrasında uygulanan ÖSS’ye benziyor. Birinci gün daha çok Türkçe ve matematik ağırlıklı, ikinci gün fen, sosyal ve dil ağırlıklı sınavların yapılacağı bir sistem olabilir. 4 puan türü bulunacak. Sadeleştirme bakımından olumlu. Dönem ortasında yapılan bir sınav olmayacağı, eğitim süreci aksamayacağı için olumlu bir etki yaratır. Öğrencilere psikolojik baskısı daha az olacak. Daha az sorudan oluşabilir. Eski sistem 320 bin boş kontenjan kalmasına yol açmıştı. En azından bu sistemde üniversitelerin tamamını doldurmak mümkün. Mevcut sistem 10, 15 yıl önceki ihtiyaçlara göre tasarlandığı için hep öğrenciyi eleyecek yöntemle kurgulanmıştı. Üniversiteler önündeki yığılmalaı her yıl artıyordu. Yeni sistem bunu azaltabilir. Geçişin bu yıl mı, seneye mi olacağı açıklanmalı.

PUANLARIN AZALTILMASI YERİNDE

Onur Soğuk (Eğitimci): YGS’nin yerini tutabilecek bir sınavda belki sadece Türkçe, matematik sorulacak ya da puan türleri oluşturulurken hesaplamada Türkçe ve matematik derslerinin katkısı artırılabilir. Eski sistemdeki YGS-LYS’yi karşılayacak sınavlar anladığımız kadarıyla haziranda yapılacak. YGS’nin yerini tutacak sınav, cumartesi olabilir. LYS’lerin yerine olansa pazar yapılabilir. ÖSYM Başkanı’nın mantığı doğru. Fazla puan türleri kafa karışıklığı yaratıyordu. Bunlar azaltılacak. Bu bir format değişikliği; içerik değişmedi. Özünde çok büyük bir değişiklik yok. Bence bu sistem daha olumlu. Sınav martta yapıldığında süreç 4 aya yayılıyordu. Öğrenciler hazirana kadar motive olamıyorlardı. Öğrencilerin stresini azaltacak.

BİR AN ÖNCE SINAV TAKVİMİ AÇIKLANMALI

Cihan Yeşilyurt (Rehberlik Koordinatörü): Sene içinde apar topar açıklama yapılması, adayları merakt bıraktı. Ağustostan beri adaylar yayın satın aldı, özel derse, hazırlıklara başladılar. Açıklamalara göre martta sınav olmayacak. Ancak bu netleştirilmeli. Bir an önce tedbirler, çalışma programları açısından bu martta sınav olup olmayacağı açıklanmalı. YGS ve LYS’nin bir hafta sonu yapılacak olması olumlu. Martta öğrenciler çok dağılıyordu. İlk sınava çok çalışıyor, diğerini öteliyorlardı.

KARARLAR GENEL OLARAK OLUMLU

Celil Vardar (Eğitimci): Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) yılın ortasında yapılması şikâyetlere neden oluyordu. Yıl sonunda yapılması olumlu bir adım. Puan türlerinde de azalmaya gidilmesi iyi. Çünkü çok olduğunda kafa karışıklığı yaşanıyordu. Şimdi daha sade bir sisteme gidiliyor. Türkçe ve matematiğin merkeze alınması, puanlarının üniversiteye girişte ağırlıkta olacağı anlamına geliyor. Böylece daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu uygulama ortaöğretimi de olumlu etkileyecek. Genel olarak alınan kararlar olumlu. (Esra ÜLKAR - Gülseven ÖZKAN)